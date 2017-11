Les CFF renoncent à réduire les annonces dans les trains

Les CFF ne réduiront pas les annonces sur les prochaines correspondances dans les trains et les gares. Ces informations sont importantes pour les personnes aveugles et malvoyantes, mais aussi pour les personnes âgées ou peu habituées à voyager.

En cas de perturbation, les voyageurs veulent être bien informés sur les possibilités de poursuivre leur trajet. Une évaluation des réactions des clients a toutefois montré que ces derniers ne perçoivent pas toujours les annonces de correspondances dans ce genre de situations. Nombre d'entre eux ont indiqué qu'ils n'avaient pas reçu d'informations, alors que des annonces avaient été faites.

C'est pourquoi les CFF avaient lancé un projet pilote entre fin 2016 et fin avril 2017 sur la ligne Zurich - St-Gall. Le but était de déterminer si une réduction des annonces de correspondances augmentait l'attention lors de situations de perturbations et si l'efficacité de l'information globale pouvait ainsi être améliorée.

Durant cet essai, dans les trains et les gares, les clients n'ont reçu des annonces de correspondances que lors de retards ou de changements de voies, alors que ces informations étaient supprimées en situation normale.

Aveugles et malvoyants

L'analyse de l'essai pilote a montré que toutes les informations acoustiques sont surtout essentielles pour les aveugles et malvoyants, ont indiqué les CFF sur leur site Internet. Grâce aux annonces de correspondances, ces personnes peuvent s'orienter durant leur trajet, se sentent plus sûres et peuvent se déplacer de manière autonome.

Les personnes âgées et celles qui n'ont pas l'habitude de voyager apprécient aussi les informations sur leurs correspondances dans les trains et les gares comme service des CFF, poursuit l'ex-régie fédérale. C'est pourquoi les annonces vont être maintenues dans leur forme actuelle.

/ATS