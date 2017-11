Victoires démocrates dans les Etats de Virginie et du New Jersey

Le démocrate Ralph Northam a été élu mardi gouverneur de l'Etat de Virginie. Il a battu son adversaire républicain Ed Gillespie, soutenu par Donald Trump. Son collègue de parti Phil Murphy a lui remporté le New Jersey, jusque-là en mains républicaines.

Selon des résultats portant sur 60% des bureaux de vote, Ralph Northam a remporté près de 52% des voix contre 47% pour le républicain.

Ed Gillespie ne s'était pas affiché avec le locataire de la Maison Blanche, mais ce cacique du parti républicain, qu'il a présidé, avait pris un virage à droite en plaçant les thèmes de l'immigration clandestine, de la criminalité ou encore des statues confédérées au coeur de son discours. Le président l'avait soutenu par des messages, mais ne s'était pas déplacé sur le terrain.

A l'inverse, les démocrates avaient fait de l'élection un enjeu de revanche, un an exactement après la défaite d'Hillary Clinton. L'ancien président Barack Obama avait fait campagne en personne. 'La peur, la division et la haine ne marchent pas', a commenté le gouverneur démocrate sortant, Terry McAuliffe, mardi peu avant l'annonce des résultats.

Dans le New Jersey, un autre démocrate, Phil Murphy, ancien banquier d'investissement et ex-ambassadeur des Etats-Unis en Allemagne, s'est défait de la républicaine Kim Guadagno et fait basculer l'Etat de la côte Est dans le camp 'bleu'. Gouverneure adjointe, Guadagno a pâti de son association avec le gouverneur sortant, l'impopulaire Chris Christie.

Du côté des maires

Les électeurs de New York votaient également ce mardi pour désigner leur maire et les sondages donnent largement en tête le démocrate sortant, Bill de Blasio, face à la candidate républicaine Nicole Malliotakis, une élue de l'Assemblée de l'Etat de New York.

Selon le dernier sondage de la Quinnipiac University, publié le mois dernier, Bill De Blasio a le soutien de 61% des électeurs qui pensent aller voter, contre seulement 17% pour Malliotakis.

Comme à New York, le maire démocrate de Boston Marty Walsh devrait être réélu. Les électeurs de Detroit, Atlanta, Charlotte en Caroline du Nord et Seattle sont également appelés à choisir leurs maires.

Dans l'Utah, le républicain John Curtis, ardent supporter de Donald Trump, est largement favori pour prendre le siège de représentant laissé vacant par Jason Chaffetz, qui a démissionné avant la fin de son mandat pour rejoindre la chaîne Fox News.

/ATS