Record de candidatures au Concours Menuhin 2018 à Genève

Le Concours Menuhin 2018 a reçu le nombre record de 317 candidatures du monde entier. Le plus jeune postulant a 7 ans. Le jury annoncera en janvier les 44 meilleurs jeunes violonistes choisis pour concourir à Genève du 12 au 22 avril.

Les candidats pouvaient déposer leur dossier jusqu'à fin octobre. Leur nombre représente une hausse de 6% par rapport à l'édition 2016 du concours, qui avait eu lieu à Londres, a indiqué mercredi Fondation Concours Menuhin. Dans le détail, 114 candidats figurent dans la catégorie Junior (moins de 16 ans) et 203 dans la catégorie Senior (16 à 22 ans).

Au total, 51 nationalités sont représentées, réparties entre 38 pays et les cinq continents: 38% des candidats résident en Europe, 34% en Amérique du Nord et 23% en Asie. Huit candidats sont Suisses. Les jeunes femmes sont environ deux fois plus nombreuses à avoir déposé leur candidature que les jeunes hommes.

Destiné aux musiciens âgés de moins de 22 ans, le Concours Menuhin est le plus important concours international pour jeunes violonistes. Surnommé les 'Olympiades du violon', il a été fondé en 1983 par le violoniste Yehuni Menuhin (1916-1999), qui a passé une partie de sa vie en Suisse.

/ATS