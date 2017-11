Sunrise voit son bénéfice net grimper après 9 mois

Sunrise a nettement amélioré sa rentabilité après neuf mois. Le bénéfice net du numéro deux helvétique des télécommunications a grimpé à 481 millions de francs, contre 39 millions un an plus tôt, grâce aux gains générés par la cession des mâts d'antenne.

Au seul troisième trimestre, la croissance a été portée par la réduction des coûts et le recul des dépenses commerciales, indique jeudi l'opérateur zurichois. Pour la période de juillet à septembre, le résultat net a progressé à 442 millions, après 22 millions voici douze mois.

Le chiffre d'affaires global par contre s'est légèrement tassé en raison de la réduction des tarifs suisses de terminaison mobile (MTR). Sur neuf mois, il totalise 1,34 milliard de francs, en recul de 3,7% en glissement annuel. Au troisième trimestre, les recettes atteignent 460 millions (-3,7%).

Olaf Swantee, CEO de Sunrise, souligne dans le communiqué que 'le 3e trimestre 2017 est le deuxième trimestre consécutif de stabilisation du bénéfice brut'. Pour l'ensemble de l'exercice, la direction maintient ses prévisions de chiffre d’affaires entre 1,82 et 1,86 milliard de francs et de résultat d'exploitation EBITDA ajusté compris entre 592 et 602 millions.

