Le taux de chômage reste inchangé à 3% en octobre

Le taux de chômage en Suisse est resté inchangé à 3% en octobre, même s'il a reculé à Neuchâtel et dans le Jura. A la fin du mois dernier, 134'800 personnes étaient inscrites auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit 1631 de plus que le mois précédent.

Sur un an, le chômage a diminué de 6,7% ou de 9731 personnes, a indiqué jeudi le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). En octobre, le chômage des jeunes (15 à 24 ans) a diminué de 804 personnes (-4,5%), passant à 16'905. Par rapport au mois mois de 2016, il a reculé de 2190 personnes (-11,5%).

La situation est moins favorable pour les chômeurs de 50 ans et plus. Leur nombre a augmenté de 546 personnes (+1,6%) pour s’établir à 35’729 personnes. Par rapport au même mois de l’année précédente, cela correspond à une diminution de 1’065 personnes (-2,9%).

Genève: chômage le plus élevé

Par région, le taux de chômage en octobre a reculé de 0,1% dans le canton de Neuchâtel et du Jura, pour atteindre respectivement 5% et 4,3%. Le Valais subit toutefois une hausse de 0,2 point à 3%. Canton alpin également, les Grisons enregistrent la plus forte augmentation du coefficient (+0,5 point) à 1,6%. Au Tessin, le chômage progresse aussi (+0,1 point) à 3,2%.

Genève décroche toujours la palme du coefficient le plus élevé (5,2%), même si le taux de chômage y est resté stable en octobre. Vaud conserve un taux de 4,3%, Fribourg de 2,7% et Berne, canton à minorité romande, de 2,4%.

Avec un taux de 3,4%, en hausse de 0,1 point, Zurich est au-dessus de la moyenne suisse. Appenzell Rhodes-Intérieures a le coefficient le plus bas du pays: 0,6% en octobre, en baisse de 0,1 point.

