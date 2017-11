Les CFF veulent augmenter la cadence de nombreux trains d'ici 2035

Les CFF veulent augmenter la cadence de circulation des trains sur de nombreuses lignes et financer des développements technologiques d'ici à 2035. Ils saluent la volonté du Conseil fédéral d'investir 11,5 milliards de francs dans l'aménagement du réseau à cette date.

Dans la proposition du gouvernement en consultation jusqu'au 15 janvier, les CFF soutiennent en particulier l'augmentation des capacités sur la ligne Genève-Lausanne-Aigle (VD), ont-ils indiqué devant les médias à Berne jeudi. Ils défendent aussi la construction du tunnel de Brütten entre Zurich et Winterthour et l'aménagement de la gare de Zurich-Stadelhofen (estimés à 4 milliards ensemble).

L'ex-régie voit par ailleurs d'un bon oeil la réalisation du tunnel de base du Zimmerberg II (2,2 milliards) et, pour le transport de marchandises, des liaisons express dédiées au fret sur l'axe est-ouest, avec voies supplémentaires, nouveaux terminaux et installations de triage. Et de rappeler que le projet fédéral n'est pas un concept global, mais un ensemble de modules régionaux.

En 2040, près de deux millions de personnes voyageront chaque jour avec les CFF, soit 50% de plus qu'aujourd'hui, a souligné l'entreprise ferroviaire. Le réseau devra donc continuer de répondre aux besoins de la clientèle. L'étape d'aménagement PRODES 2030/35 permettra de mettre à jour l'offre et l'infrastructure en réponse aux évolutions technologiques et sociales, ont poursuivi les CFF.

Meilleure cadence horaire

L'ex-régie a indiqué qu'en 2035, tous les trains grandes lignes circuleront, à quelques exceptions près, à une cadence semi-horaire. Les correspondances et les chaînes de voyage auront lieu toutes les 30 minutes et seront donc plus faciles à retenir, grâce également à la nouvelle numérotation des lignes mise en place dans l'horaire 2018 en trafic grandes lignes, ont pointé les CFF.

Sur les lignes à forte demande, la cadence sera même au quart d'heure. L'entreprise ferroviaire prévoit par exemple une telle cadence pour les trajets Lucerne-Zoug-Zurich et Aarau-Zurich dans le projet du Conseil fédéral. En parallèle, les CFF refondront intégralement l'horaire d'ici à 2035, ce qui permettra d'augmenter jusqu'à 40% les capacités de certaines lignes aujourd'hui saturées.

/ATS