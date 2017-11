L'armée syrienne annonce avoir repris la dernière ville de l'EI

L'armée syrienne a annoncé jeudi avoir repris le contrôle total de Boukamal. C'était la dernière ville encore aux mains du groupe djihadiste Etat islamique (EI) en Syrie.

'Les unités de nos forces armées, en coopération avec les forces supplétives et alliées, ont libéré la ville de Boukamal', située dans l'est de la Syrie, selon un communiqué de l'armée repris par les médias officiels.

Début novembre, l'EI avait perdu la ville de Deir Ezzor, chef-lieu de la province du même nom et dernière grande ville sous son contrôle en Syrie mais aussi en Irak voisin. Bien que Boukamal soit une ville moins grande, sa capture priverait l'EI de la dernière zone urbaine de son 'califat' autoproclamé en 2014 sur les vastes territoires conquis à cheval entre l'Irak et la Syrie, et qui s'est effondré.

/ATS