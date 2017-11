Les Suisses ont toujours plaisir à voyager, malgré la situation mondiale instable. En 2016, chaque personne a entrepris en moyenne trois voyages avec nuitées, dont deux à l'étranger.

Un peu plus de neuf personnes sur dix (90,6%) ont fait leur valise pour un ou plusieurs séjours à l'étranger. Par rapport à l'année 2015 (88,4%), ce taux a légèrement augmenté, selon les chiffres présentés jeudi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les Suisses alémaniques ont entrepris en moyenne trois voyages avec nuitées, les Romands 2,9 et les Tessinois 2,6. Un tiers de ces expéditions a eu lieu à l'intérieur des frontières suisses, près de 40% ont été menées dans un pays voisin, la plupart en Allemagne, en Italie ou en France.

Parmi les destinations recherchées, la France a légèrement perdu son attrait en 2016 par rapport à l'année précédente; les destinations du sud-ouest de l'Europe, comme l'Espagne et le Portugal, ont, elles, accueilli plus d'hôtes suisses. Ces derniers ont également choisi d'autres continents comme destination.

Dix escapades d'un jour

Pour un voyage privé avec nuitée, le touriste suisse a déboursé 147 francs par jour, soit près de 9 francs de plus qu'en 2015. A l'étranger, il a dépensé 160 francs, soit un tiers de plus qu'en Suisse. L'OFS a calculé l'hébergement, les transports, la nourriture ainsi que les dépenses diverses.

En plus des voyages avec nuitée, chaque résident suisse a profité d'une dizaine d'escapades d'une journée (10,2 contre 10,7 en 2015), dont la majorité sur sol helvétique. Les Suisses alémaniques ont été les plus enthousiastes avec plus de 11 excursions; les Tessinois n'ont profité que de 5,2 jours en extérieur.

Quelque 3000 personnes âgées de six ans ou plus ont pris part au recensement de l'OFS. Un voyage est défini comme un déplacement au cours duquel une personne quitte son environnement habituel pour une durée de trois heures au minimum (voyage sans nuitée) et de 365 jours au maximum (voyage avec nuitées).

/ATS