Quantités d'antibiotiques prises à l'hôpital en légère hausse

La consommation d'antibiotiques à l'hôpital en Suisse est en légère hausse, soit dans la moyenne européenne, selon les données de la stratégie nationale Antibiorésistance (StAR) menée par quatre offices fédéraux. Dans l'ambulatoire, elle est stable sur deux ans.

Quant aux antibiotiques critiques, c'est-à-dire de première priorité pour la médecine humaine, les ventes ont même connu un fléchissement général. En 2016, elles ont baissé d'un quart par rapport à 2015. 'Cette évolution est très réjouissante', a commenté vendredi devant les médias à Berne l'une des responsables de StAR, Karin Wäfler, de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Les responsables de la stratégie Antibiorésistance, approuvée fin 2015 par le Conseil fédéral, ont élaboré des directives nationales pour une utilisation adaptée des antibiotiques par les médecins prescripteurs et dans les hôpitaux. Ils ont aussi rédigé un guide thérapeutique pour les vétérinaires indiquant comment éviter les antibiotiques et les utiliser si nécessaire seulement.

En médecine vétérinaire, la distribution d'antibiotiques à la population suisse a diminué de 20 à 25% entre 2013 et 2016. Un recul notamment dû au renforcement des règles de remise de ces médicaments vétérinaires depuis avril 2016. Cette tendance montre aussi que la sensibilisation fonctionne, a assuré Dagmar Heim, de l'Office fédéral des affaires vétérinaires (OSAV).

Une baisse à long terme

Ces chiffres ne concernent toutefois que les quantités d'antibiotiques délivrées, et non les traitements. Ils ne montrent pas non plus si les médicaments ont été administrés par injection ou via des prémélanges pour aliments. La loi a été renforcée, ce qui induit et induira très probablement une baisse à long terme, a dit Jean-Charles Philipona, de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg.

Selon la révision d'ordonnance entrée en vigueur en avril 2016, les antibiotiques en médecine vétérinaire ne peuvent plus être distribués à titre prophylactique pour faire des stocks. Le Département fédéral de l'intérieur peut en outre limiter la remise pour stockage d'antibiotiques contre lesquels il existe encore peu de résistance et qui sont réservés au traitement de cas graves.

