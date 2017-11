Le personnel d'ABB Sécheron cessera son travail de production lundi

Le personnel d'ABB Sécheron cessera dès lundi à 05h00 de travailler à la production pour mener une 'consultation collective' face au plan de restructuration de près de 150 postes. Cette mesure a été décidée a l'unanimité vendredi lors d'une Assemblée générale.

Les employés 'travailleront', mais pas à leurs tâches habituelles de production, a dit à l'ats une source proche du dossier. Cette mesure sera réexaminée chaque jour pour être reconduite sur le site de Meyrin (GE).

Elle pourrait retarder le lancement du bus électrique TOSA qui doit fonctionner dès décembre pour les Transports publics genevois (TPG). Les employés ne se mettent pas en grève pour éviter de violer un engagement prévu dans la Collection collective de travail (CCT) qui organise leur activité.

Le personnel d'ABB Sécheron avait lancé mardi un ultimatum à la direction du groupe zurichois d'électrotechnique pour un retrait de son plan de délocalisation de la quasi totalité de la production vers la Pologne d'ici vendredi midi. Face au refus des dirigeants, les 150 participants à la réunion ont validé cette 'consultation collective'.

Plus de 200 permanents sur le site

Ils demandent notamment pour cette discussion des indications sur les raisons de ce plan de licenciement. Ils souhaitent aussi les chiffres d'exploitation des différents sites du groupe en Suisse.

Dans une prise de position envoyée à l'agence financière awp, ABB estime que la phase de consultation sur son plan de délocalisation qui menace 100 permanents et 43 temporaires 'progresse bien'. Le groupe discute également avec le Conseil d'Etat, alors que le Département de la sécurité et de l'économie (DSE) et celui de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS) ont lancé un groupe de travail pour tenter de préserver l'ensemble du site genevois.

Au total, environ 210 permanents travaillent à ABB Sécheron auxquels s'ajoutent les temporaires. Les employés veulent faire des propositions pour maintenir l'emploi sur ce site genevois.

/ATS