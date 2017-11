Il fonce sur des passants et fait trois blessés près de Toulouse

Un homme a 'délibérément' foncé vendredi avec un véhicule sur des passants à Blagnac, près de Toulouse, dans le sud-ouest de la France. Il a blessé trois étudiants d'origine chinoise dont un grièvement, a-t-on appris de source policière.

Les Services de la police judiciaire, et non pas ceux de l'antiterrorisme, ont été saisis de l'enquête. Le parquet de Toulouse a ouvert une enquête en flagrance du chef de tentative d'assassinat.

L'homme, âgé de 28 ans et qui n'est pas fiché pour radicalisation, a été immédiatement arrêté sur place. Son profil psychiatrique est en cours de vérification, selon la même source. L'automobiliste faisait l'objet d'une recherche pour des faits de droit commun.

Il est sous le coup d'une mesure d'interdiction de sortie du territoire français, a indiqué une source policière.

Il a renversé peu avant 16h00 trois étudiants d'origine chinoise qui empruntaient un passage piéton dans un quartier résidentiel de la petite ville de Blagnac, où se situe l'aéroport de Toulouse, selon la police.

Une femme de 23 ans a été plus grièvement blessée, un jeune homme et une autre jeune femme, respectivement de 22 et 23 ans, ont été plus légèrement atteints, a-t-on ajouté de source policière. Le pronostic vital de la jeune femme plus grièvement blessée n'est pas engagé.

Le procureur de la République s'est rendu sur place où les nombreux journalistes étaient tenus à distance.

/ATS