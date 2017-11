Les indépendantistes manifestent samedi à Barcelone

Une nouvelle journée de manifestations est attendue samedi à Barcelone. Les partisans de l'indépendance se réunissent en faveur des dirigeants séparatistes incarcérés.

Les indépendantistes, qui tentent de maintenir la mobilisation, ont appelé à protester à Barcelone à partir de 17h00. Exigeant la libération de leurs dirigeants, ils espèrent la même affluence qu'à l'occasion de la fête de Catalogne, le 11 septembre, qui rassemble depuis 2012 des centaines de milliers de personnes.

Poursuivie pour 'rébellion', la présidente du parlement catalan restera libre sous caution, après s'être engagée à respecter 'le cadre constitutionnel'. 'Elle est sortie', a déclaré vendredi à l'AFP un porte-parole du ministère espagnol de l'Intérieur

Des chaînes de télévision montraient une voiture officielle du parlement catalan quitter l'enceinte de la prison pour femmes d'Alcala Meco, située près de Madrid où elle avait passé la nuit.

D'un montant de 150'000 euros, la caution réclamée à Mme Forcadell est six fois plus élevée que celle, de 25'000 euros, fixée pour cinq autres parlementaires. L'élue de 58 ans est placée sous contrôle judiciaire, celui-ci prévoyant la confiscation de son passeport, l'interdiction de sortie du territoire et l'obligation de se présenter une fois par semaine devant un juge.

De son côté, le président catalan destitué, Carles Puigdemont, se trouve actuellement en Belgique avec quatre ex-ministres de son gouvernement, dans l'attente de l'examen par la justice belge d'un mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne.

/ATS