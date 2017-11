Second tour de l'élection présidentielle en Slovénie

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche matin en Slovénie pour le second tour de l'élection présidentielle. Lors de ce scrutin, le chef de l'Etat sortant Borut Pahor affronte le maire de la ville de Kamnik Marjan Šarec.

Lors du premier tour le 22 octobre, Borut Pahor, qui brigue un second mandat de cinq ans, a obtenu 47% des voix. Marjan Šarec, ancien acteur et imitateur âgé de 39 ans, s'est classé deuxième avec près de 25%. Neuf candidats étaient en lice.

Bien que les sondages publiés vendredi aient donné Borut Pahor toujours en tête, avec 52% à 56,3% d'intentions de vote, les analystes jugent l'issue de ce second tour incertaine. 'Les sondages traduisent un resserrement de l'écart entre Pahor et Šarec, et par conséquent, je ne me risquerais pas à prédire qui va l'emporter', a estimé Meta Roglic, spécialiste des questions politiques au journal Dnevnik.

Agé de 54 ans, Borut Pahor est un ancien premier ministre et a longtemps dirigé les sociaux-démocrates (centre gauche), même s'il est candidat cette fois-ci sous l'étiquette d'indépendant. Il a dirigé le gouvernement de 2008 à 2012, dans les années où la Slovénie a connu la pire crise financière de son histoire. En 2013, le pays a évité de justesse un plan de renflouement international pour ses banques, étranglées par les avoirs toxiques.

Les bureaux de vote fermeront leurs portes à 19h00. Les premiers résultats sont attendus aux alentours de 21h00.

