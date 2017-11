Le photographe Marcel Imsand est décédé samedi à Lausanne à l'âge de 88 ans, a indiqué dimanche à l'ats son ami et éditeur Bertil Galland. Son décès intervient peu de temps après la mort de sa femme: 'Il s'est laissé mourir', a ajouté M. Galland.

Marcel Imsand était un grand photographe suisse. Portraitiste et poète de la lumière, il pratiquait le reportage social et journalistique. Il laisse quelque 50 livres, deux pérennisent la Fête des Vignerons.

Homme intègre, patient et discret, cet artisan avait le regard du coeur. Lors d'un entretien avec l'ats, il avait confié: 'Je me suis toujours senti un homme dans la vie et non un photographe dans la vie'.

Bon papa et grand photographe

Marcel Imsand était 'pour moi un aussi bon papa qu'il était un grand photographe', raconte sa fille Marie José Imsand Popescu. Elle aimait son humilité et sa simplicité.

Marcel Imsand avait rencontré des vedettes, il était pendant 40 ans le photographe de Barbara et avait longuement travaillé avec Maurice Béjart mais il restait simple, souligne sa fille artiste et auteure. 'Et il nous a transmis cela. Il tenait à ce que nous restions nous-mêmes'.

Rejoindre Mylène

Grand-papa de cinq petites filles, Marcel Imsand était habité par la tristesse depuis le décès de sa femme en septembre dernier. 'Il avait envie de la rejoindre'.

'Il l'avait remerciée car avec personne d'autre il n'aurait osé se lancer dans la photographie en indépendant. Elle était très sensible à la beauté et l'a toujours soutenu'.

Autodidacte

Fils d'ouvrier et d'une employée de chocolaterie, il est né le 15septembre 1929 à Pringy, dans la Gruyère fribourgoise. Il choisit un apprentissage de mécanicien de précision à St-Aubin (NE) et exerce sa profession dans divers ateliers. A 35 ans, marié, père de trois enfants, il prend le risque de vivre de la photographie pratiquée en autodidacte. Il s'établit au coeur de Lausanne.

