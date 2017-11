Le PLR ravit la mairie de Porrentruy (JU) au PDC

Le PDC a perdu dimanche la mairie de Porrentruy (JU). Le candidat du PLR Gabriel Voirol a battu le maire sortant Pierre-Arnauld Fueg par 1389 voix contre 1202. La participation s'est élevée à 56,6%.

Lors du 1er tour le 22 octobre, le candidat du Parti libéral-radical avait déjà terminé en tête avec 956 suffrages. Maire par intérim en 2013, il avait récolté des voix au-delà de son parti, devançant le maire sortant Pierre-Arnauld Fueg de 58 voix.

Le candidat du PLR a réussi à augmenter son avance lors de ce second tour. Il a bénéficié de l'appui du Parti chrétien-social indépendant (PCSI) qui avait appelé à voter pour lui. Le Parti socialiste avait lui appelé à voter blanc, estimant ne pas se reconnaître dans les valeurs des deux formations.

'J'ai fait une campagne digne, simple et de proximité sans virulence et sans essayer d'attaquer mes adversaires', a déclaré Gabriel Voirol sur les ondes de Radio Fréquence Jura (RFJ). Agé de 56 ans, le nouveau maire est aussi député au Parlement jurassien et conseiller municipal depuis 2005.

'La différence est nette', a analysé le maire PDC. 'Mon bilan et mon programme n'ont pas convaincu', a ajouté Pierre-Arnauld Fueg sur RJJ. La passation de pouvoir aura lieu au début de 2018. Le sans parti Pascal Bedin a été largement distancé avec 50 suffrages.

Invalidation en 2012

L'élection en 2012 avait été entachée de soupçons de captation de suffrages et fraude électorale. S'appuyant sur le dossier pénal, la justice administrative avait annulé le résultat du second tour qui avait vu la victoire du candidat du PCSI Thomas Schaffter.

L'invalidation avait entraîné la tenue d'un troisième tour inédit qui a conduit à un renversement de situation avec la victoire du candidat PDC. Sur le plan pénal, l'un des fraudeurs présumés condamnés par le Tribunal cantonal a fait recours.

Eviter tout risque de fraude

Pour éviter un nouveau psychodrame comme il y a cinq ans, la Ville de Porrentruy avait mis en place des mesures préventives lors du 1er et du 2e tour.

La ville avait ainsi supprimé le ramassage du vieux papier pour éviter que des personnes malintentionnées ne récupèrent des cartes non utilisées. Près des boîtes postales, la corbeille à vieux papier avait été enlevée et un timbre avec un relief avait été apposé sur la carte de légitimation pour éviter que le document ne soit copié.

