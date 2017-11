Des vents tempétueux ont balayé la Suisse

Un front froid a atteint la Suisse dimanche, avec des vents en partie tempétueux et des orages, parfois accompagnés de grêle. Des perturbations ont été signalées sur des lignes ferroviaires ainsi qu'à l'aéroport de Genève.

A l'arrière du front froid qui a touché le pays dimanche, la limite des chutes de neige devait s'abaisser jusqu'en plaine jusqu'à lundi. Les flocons ne devraient toutefois pas suffire pour former une blanche couverture, a communiqué Meteonews.

Il est tombé beaucoup de pluie dimanche au nord des Alpes. Ces précipitations importantes ont été accompagnées de rafales de vent atteignant 143 km km/h sur le Pilate, 136 à La Dôle et 129 sur le Chasseral. En plaine, elles se situaient entre 90 et 100 km/h comme au Bouveret (VS), à Cressier (NE) ou à Fribourg.

Des arbres ont été déracinés et des éléments de chantiers se sont envolés par endroits, notamment dans le canton de Berne, où la police a reçu une trentaine d'appels dans l'après-midi. Plusieurs dérangements ont été signalés sur des lignes ferroviaires régionales.

Vols déroutés ou annulés

Branches cassées, arbres déracinés, inondations, objets menaçant de tomber aussi à Genève: le Service d'incendie et de secours de la Ville a effectué 30 interventions en lien avec la tempête, dans tout le canton. Les pompiers professionnels genevois ont été secondés par quelques compagnies volontaires.

A Genève Aéroport, les rafales de vent ont considérablement compliqué le trafic aérien dimanche dans l'après-midi. Dès 16h25, des retards à l'arrivée d'une heure à plus de trois heures ont été annoncés sur le site Internet. Dix vols ont été déroutés et trois annulés. En cause: les forts vents de travers, a expliqué à l'ats Bertrand Stämpfli, porte-parole de l'aéroport.

/ATS