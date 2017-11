Puissant séisme dans le nord-est de l'Irak: au moins 67 morts

Un puissant séisme de magnitude 7,3 sur l'échelle de Richter ainsi que des secousses secondaires sont survenus dimanche soir à la frontière entre l'Irak et l'Iran. Il a fait au moins 67 morts et des centaines de blessés dans la zone à cheval sur les deux pays.

Le principal séisme s'est manifesté à 18h18 GMT (19h18 en Suisse). L'institut américain USGS localise son épicentre à 23,2 km de profondeur dans la province du Kermanshah, en Iran, mais à quelques kilomètres seulement de la frontière avec les provinces irakiennes d'As-Sulaymâniya (Souleimaniyeh) et de Diyâlâ.

Dans les heures suivantes, d'autres secousses ont été rapportées, de moindre magnitude, de part et d'autre de la frontière, selon l'USGS.

Côté iranien, au moins 61 personnes ont perdu la vie dans la province de Kermanshah dans l'ouest du pays, selon l'agence de presse officielle iranienne. Celle-ci parle aussi de 'plus de 300 personnes' blessées. De nombreuses victimes ont été recensées dans la ville de Sarpol-e Zahab, à 15 km de la frontière, a déclaré un responsable des secours cité par la télévision.

Peu de temps auparavant, le gouverneur adjoint de la province de Kermanshah avait annoncé à la télévision d'Etat qu'un décompte provisoire faisait état de '30 morts dans différentes villes'. Il avait toutefois laissé entendre que ce bilan était appelé à gonfler.

D'après l'agence de presse officielle Irna, une trentaine d'équipes de secouristes du Croissant-Rouge iranien ont été envoyées sur place. Interrogé par la télévision d'Etat, Pir Hossein Koolivand, le chef du Service national d'urgence, a déclaré qu'il était 'difficile d'envoyer des équipes de secours dans les villages car les routes ont été coupées (...), nous avons eu des glissements de terrains'.

En Irak

En Irak, ce tremblement de terre a fait six morts dans la province de Souleimaniyeh, située dans la région du Kurdistan irakien, selon des responsables locaux. Quatre personnes ont été tuées et une cinquantaine blessées dans la localité de Darbandakhan, à 60 km au sud de la ville de Souleimaniyeh, a indiqué son maire, Nasseh Moulla Hassan.

Et 'un enfant et un homme âgé ont été tués et 105 personnes blessées' dans la région de Kalar, selon le directeur de l'hôpital de cette localité plus au sud.

Dans l'ensemble de la province, des personnes sont sorties dans les rues au moment de la secousse et des dégâts matériels ont été signalés, d'après un correspondant de l'AFP. La secousse a été ressentie pendant une vingtaine de secondes à Bagdad et parfois pour des durées plus longues dans les autres provinces d'Irak, qui ont toutes été touchées, ont témoigné des journalistes de l'agence française.

Jusqu'en Turquie

Le séisme a également été ressenti dans le sud-est turc, bordé par l'Iran et de l'Irak, où aucun mort ni dégâts majeurs n'a été signalé dans l'immédiat. Dans la ville de Diyarbakir, des habitants ont également quitté leurs maisons au moment du séisme, mais ils y sont ensuite revenus peu après.

Le dernier grand séisme en Iran remonte à décembre 2003 à Bam, dans la province de Kerman (sud-est). Au moins 31'000 personnes avaient été tuées et cette ville avait été presque entièrement détruite

