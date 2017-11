Les MTV Europe Music Awards sacrent le Canadien Shawn Mendes

Le Canadien Shawn Mendes s'est adjugé la part du lion dimanche lors de la 24e édition des MTV Europe Music Awards (EMA) à Londres. Le chanteur s'est imposé dans trois catégories dont celle du 'meilleur artiste'. Taylor Swift est repartie les mains vides.

Agé de 19 ans Shawn Mendes était en compétition avec Ariana Grande, Ed Sheeran, Miley Cyrus ou encore Taylor Swift. Sur la scène de la SSE Arena de Wembley, il a interprété le titre 'There's Nothing Holdin' Me Back', sorti en 2017, qui a été primé 'meilleure chanson', une récompense remise par le footballeur français Paul Pogba.

Le chanteur a également obtenu le prix du 'meilleur groupe de fans', en plus d'avoir été choisi par les internautes comme meilleur artiste canadien.

'Icône mondiale'

Eminem a ouvert la soirée dimanche soir, avec son single 'Walk on water', sorti vendredi. Le rappeur a été distingué meilleur artiste hip-hop, une récompense qu'il avait déjà reçue huit fois.

Autres primés de la soirée: le groupe U2, reconnu 'Icône mondiale', Coldplay, gagnant pour la troisième année consécutive dans la catégorie meilleur artiste rock, Ed Sheeran, reconnu 'meilleur live', Thirty Seconds To Mars (meilleur 'artiste alternatif') ou encore Kendrick Lamar, qui a reçu le prix du meilleur clip pour 'Humble'.

Taylor Swift, qui faisait figure de favorite avec six nominations, est repartie bredouille.

Votes du public

Maîtresse de cérémonie, la Britannique Rita Ora a fait sensation avec une tenue 'de soirée' pour le moins originale, s'apparentant à un peignoir blanc et à une serviette de bain nouée dans les cheveux. Le rappeur britannique Stormzy est quant à lui apparu sur scène dans une voiture de police, pour y interpréter 'Big For Your Boots'.

La plupart des MTV EMA sont attribués en fonction des votes du public recueillis en ligne.

/ATS