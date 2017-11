Sonova: bénéfice et ventes en croissance au 1er semestre

Sonova a dégagé des résultats en hausse au premier semestre de son exercice décalé 2017/18 (clos fin septembre). Le numéro un mondial des prothèses et appareils auditifs a enregistré un bénéfice net de 176,2 millions de francs, contre 152,1 millions un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a lui augmenté de 17,1%, à 1,25 milliard de francs (+16,9% en monnaies locales), indique lundi la société zurichoise dans un communiqué. Le résultat d'exploitation (EBITA) a progressé de 19,4%, à 233,7 millions. Hors frais uniques liés à l'acquisition d'Audionova, l'EBITA ajusté s'est monté à 240,5 millions, en hausse de 16,8% (+16,9% en monnaies locales).

Tous les secteurs ont connu une forte croissance, portés par le succès persistant des produits-phare du groupe et soutenus par l'acquisition d'Audionova, ancien partenaire de distribution néerlandais.

Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe basé à Stäfa (ZH) prévoit une croissance de son chiffre d'affaires de 10 à 12% en monnaies locales. L'EBITA ajusté est attendu en hausse de 10 à 14% en monnaies locales.

/ATS