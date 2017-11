Des jeunes aveuglent le radar qui les avait flashés à Ricken (SG)

Deux jeunes de 16 et 18 ans ont été arrêtés dimanche pour avoir aveuglé un radar fixe à Ricken (SG). Ils ont collé des autocollants sur l'objectif de l'appareil photo. Le plus jeune des deux avait été flashé un peu plus tôt alors qu'il roulait en scooter.

Les deux comparses ont aussi posé des autocollants sur le flash du radar, l'empêchant ainsi de fonctionner.

Ils ont été dénoncés auprès du ministère public pour dommage à la propriété ainsi que pour avoir empêché tout contrôle de vitesse. Ils devront en outre payer les frais de remise en état, d'un montant de 100 francs.

/ATS