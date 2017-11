La gauche genevoise lance une initiative pour plafonner les primes

La gauche genevoise lance une initiative cantonale visant à plafonner les primes de l'assurance maladie à 10% du revenu du ménage. Elle estime qu'il est urgent d'agir sur le plan local en attendant une refonte du système fédéral.

'Nous plaidons pour une réforme à Berne mais il faut déjà intervenir localement. Nous ne pouvons plus attendre', a expliqué lundi devant la presse à Genève Carole-Anne Kast, présidente du parti socialiste genevois. L'Alternative, composée des Verts, du PS et d'Ensemble à Gauche, veut ainsi 'donner une bouffée d'oxygène' aux Genevois qui paient les primes parmi les plus élevées du pays.

Le texte ne vise pas les personnes en situation très précaire. De l'avis des initiants, ils sont déjà pris en charge par l'Etat. Il s'adresse surtout à 'cette classe qui travaille, cumule parfois deux emplois et dont les primes dépassent 10% du revenu du ménage', a précisé Nicolas Walder, président des Verts.

Aider les retraités

Concrètement, l'initiative veut soutenir les personnes qui sont jusqu'ici pas ou peu aidées par le système des subsides: les familles de la classe moyenne, les retraités seuls ou en couple et les couples sans enfant. Les initiants ont jusqu'au mois de mars pour récolter quelque 5100 signatures valables.

/ATS