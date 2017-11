Dix actrices dénoncent un réalisateur italien d'abus sexuels

Dix actrices ont dénoncé dans un programme télévisé des abus sexuels de la part d'un réalisateur et producteur italien Fausto Brizzi. Le cinéaste de 49 ans a nié lundi tout comportement inapproprié, affirmant qu'il avait toujours eu des relations sexuelles consenties.

Ces dix actrices, dont deux jeunes apparaissant sans masquer leur visage, l'ont accusé devant les caméras du programme télévisé satirique 'les hyènes', d'avoir eu recours à son 'pouvoir' en tant que réalisateur pour leur imposer des attouchements et des faveurs sexuelles.

Fausto Brizzi a commencé sa carrière comme scénariste avant de passer, en 2007, derrière la caméra avec la comédie 'Notte prima degli esami' (la nuit avant les examens), qui a fait l'objet d'un remake en France sous le titre 'Nos 18 ans', réalisé par Frédéric Berthe.

Un chanteur américain accusé

Aux Etats-Unis, le groupe de rock alternatif américain Brand New a suspendu sa tournée après que le chanteur Jesse Lacey a été accusé par une femme de lui avoir demandé des photographies d'elle nue, alors qu'elle était mineure.

Le chanteur de 39 ans s'est excusé et a reconnu 'avoir fait du mal à des personnes, les avoir maltraitées, avoir menti et trompé', à cause d'une addiction au sexe. Il a expliqué avoir changé après avoir fondé une famille.

Brand New, groupe actif depuis le début des années 2000 et originaire de New York, a annoncé repousser jusqu'à nouvel ordre ses concerts prévus cette semaine en Angleterre et en Irlande. Le groupe vient de finir une tournée américaine.

