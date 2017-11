Les trains circulent mal sur l'Arc lémanique

Le trafic ferroviaire a démarré mardi matin avec quelques cahots sur l'Arc lémanique. Le trafic a été perturbé au départ et à l'arrivée de Genève en raison d'un dérangement technique. La panne a été surmontée vers 7h15. La gare de Vevey était aussi concernée.

A Genève, les trains InterCity ont été supprimés entre Genève-Aéroport et Lausanne. D'autres liaisons ICN et RegioExpress étaient également touchées par la panne. Les perturbations devaient durer jusqu'à 9h00, ont indiqué les CFF.

A Vevey, la ligne entre Lausanne et Brigue (VS) n'est ouverte que de façon restreinte à cause d'objets sur la voie. Les trains RegioExpress Genève-Vevey sont supprimés entre Lausanne et Vevey, tout comme les trains RER Puidoux-Chexbres (VD)-Vevey entre Vevey-Funi et Vevey. Le trafic est restreint jusqu'à12h00.

