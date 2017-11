Test de fitness de la Suva pour réduire les risques d'accidents

La Suva propose un nouveau test de fitness et des programmes d'entraînement pour les sports d'hiver dans le but de réduire le nombre d'accidents. Chaque année, les assureurs enregistrent 33'000 accidents de ski et de snowboard impliquant des salariés.

Dans 90% des cas, les accidents de ski sont provoqués par les victimes elles-mêmes, car elles surestiment leurs capacités ou ne s'adaptent pas aux conditions des pistes, a indiqué mardi la Suva. Le manque de condition physique est un des principaux facteurs de risque.

Pour prévenir les accidents, la Suva propose un nouveau test de fitness et des programmes d'entraînement établis sur mesure avec plusieurs niveaux: facile, moyen et difficile. Deux à trois séances de 15 à 20 minutes par semaine suffisent pour développer sa force musculaire, son sens de l'équilibre et ses capacités de coordination.

La Suva fournit aussi des conseils complémentaires à une bonne forme physique pour réduire le risque d'accident. Il faut notamment faire contrôler ses fixations de ski par un spécialiste et acheter un casque de sports de neige pour protéger sa tête en cas de chute.

www.suva.ch/test-de-fitness et www.suva.ch/test-sports-de-neige

/ATS