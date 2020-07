Confusion autour du calendrier de la FIS

Un reportage diffusé lundi soir par la télévision autrichienne ORF n'a pas manqué de provoquer une certaine confusion. En cause, l'idée que le slalom de Wengen ait lieu à...Schladming.

Les organisateurs des courses du Lauberhorn ont dévcouvert avec surprise cette idée de remettre leur slalom dominical à Schladming. Le déclencheur de cette confusion se nomme Hans Grogl, responsable du comité d'organisation des courses de Schladming. 'La FIS nous a approché via la fédération autrichienne pour nous dire que le slalom pourrait éventuellement passer de Wengen à Schladming, a-t-il lancé. Il y aura donc probablement deux slaloms de nuit.'

A la demande de l'agence de presse autrichienne APA, le bureau de presse des courses du Lauberhorn a annoncé que la station 'ne voulait pas renoncer au slalom' et que l'option de déménager la course en Autriche n'était connue que des médias. 'En raison de la situation liée au COVID-19, nous étudions bien entendu différentes options pour les courses de Coupe du monde au Lauberhorn. En tout cas, nous préparons trois courses comme d'habitude. Il faut être flexible, comme on sait le faire avec la météo. Malheureusement, il y a désormais un autre facteur auquel nous devons tous nous préparer.'

La FIS a également confirmé qu'en raison de la difficulté d'évaluer les problèmes liés au COVID-19, différentes options étaient actuellement à l'étude. Selon la fédération internationale, une option envisagée consisterait à séparer autant que possible les épreuves de vitesse et de technique, afin de réduire le nombre de personnes sur site. Swiss-Ski a confirmé que, par mesure de précaution, la FIS a envoyé une demande à toutes les fédérations concernant d'éventuels événements supplémentaires.

Le calendrier pour l'hiver à venir ne sera fixé qu'à l'automne.

/ATS