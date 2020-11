Crédit d’étude demandé pour les gymnases de Bienne

Crédit pour l’étude de projet de la transformation des bâtiments cantonaux de larue de la Source à Bienne. Le gouvernement cantonal bernois sollicite du Grand Conseil un crédit de 1,9 million de francs pour l’étude de la transformation du second site destiné aux gymnases de Bienne. Les locaux situés rue de la Source 10, 12 et 21 à Bienne seront libérés après l’ouverture du nouveau Campus de la Haute école spécialisée bernoise. Le crédit demandé doit permettre de financer l’étude de projet complète des travaux de transformation et de réfection, demande de permis de construire comprise. /comm-lyg