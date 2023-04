Neuf pays arabes invités à discuter des relations avec la Syrie

Neuf pays arabes ont été invités en Arabie saoudite pour discuter des relations avec la Syrie, a annoncé mardi le ministère qatari des Affaires étrangères. Les efforts s'intensifient pour réduire l'isolement du président syrien Bachar al-Assad.

La rencontre doit se tenir vendredi à Jeddah (ouest) entre de hauts responsables des six pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG, Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite et Emirats arabes unis) et des ministres d'Egypte, d'Irak et de Jordanie, a annoncé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari, Majed Al-Ansari.

'L'objectif principal est de discuter de la situation en Syrie', a-t-il déclaré lors d'un point de presse, précisant que l'Arabie saoudite avait convoqué cette réunion 'consultative' via le CCG. Ryad et le secrétariat du CCG n'ont pas immédiatement commenté cette annonce.

Bachar al-Assad est isolé sur la scène internationale depuis la répression en 2011 d'un soulèvement populaire qui a dégénéré en conflit.

'Nombreux développements'

Après des années de boycott, des pays arabes ont récemment affiché leur volonté de se rapprocher de Damas, notamment après le séisme début février en Syrie. Des pays de la région, comme les Emirats arabes unis, avaient alors intensifié leurs contacts et envoyé de l'aide.

La Syrie a été exclue de la Ligue arabe fin 2011 mais certains gouvernements voudraient maintenant que le président syrien soit invité au sommet de la Ligue arabe, prévu en mai à Ryad.

'Il y a de nombreux développements (...) au sujet des opinions arabes sur le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe', a dit le porte-parole qatari, dont le pays, comme les Etats-Unis et un certain nombre d'Etats européens, avait rejeté toute normalisation avec M. Assad.

Les pourparlers 'se concentreront sur l'échange de vues sur cette question et la position de chaque pays sur la situation' en Syrie, a-t-il encore dit. Selon lui, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, participera à la réunion.

/ATS