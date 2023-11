Toujours pas de double casquette pour les élus biennois

C’est toujours non pour les doubles mandats. La ville de Bienne n’autorise pas ses élus à siéger ailleurs, comme par exemple au Grand Conseil bernois. La décision a été celle de la majorité mercredi soir. Pourtant les débats ont été houleux, entre les partisans et détracteurs de cette mesure. Rappelons-le, une mesure qui existait déjà depuis 2010, voté par le peuple. « A l’époque, bon nombre d’élus siégeaient à Bienne et à Berne en même temps. Au final ils n’étaient jamais à Bienne », argumente Ruth Tennenbaum, du Mouvement citoyen Passerelle et défenseuse des mandats uniques.





Absents des rangs biennois

Pourquoi la question était revenue sur la table aujourd’hui ? Tout simplement à l’occasion de la refonte totale du règlement de la Ville de Bienne. Une occasion de vérifier si tous les principes de bases -édictés il y a plus de vingt ans- sont toujours en accord avec les valeurs actuelles.