Pierre Krähenbühl sera le prochain directeur général du CICR

Pierre Krähenbühl sera le prochain directeur général du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Il succédera le 1er avril prochain à Robert Mardini, qui achèvera alors son mandat de quatre ans.

Pierre Krähenbühl a consacré plus de 30 ans au secteur humanitaire, dont 25 ans à des postes de premier plan au CICR, écrit vendredi l'organisation humanitaire dans un communiqué. Il occupe actuellement le poste de secrétaire général de l'Assemblée du CICR.

Peu avant, il a oeuvré en tant qu'envoyé personnel du président du CICR en Chine et comme chef de la délégation régionale pour l'Asie de l'Est. Dans le communiqué, le CICR le décrit comme un leader stratégique et déterminé, doté d'une grande expérience organisationnelle et dévoué à l'organisation.

/ATS