Le mois de janvier sans alcool en version moins contraignante

Après les Fêtes, questionner son lien à l’alcool et sortir de l’injonction sociale du lever de coude, c’est le but du Dry January, « janvier sec ». Inspirée d’une campagne de santé publique au Royaume-Uni, la quatrième édition cette année mise encore une fois sur cette prise de recul collective quant à notre consommation d’alcool. L’action Dry January est co-organisé par la Croix Bleue et le Groupement Romand d’Etudes des Addictions (GREA) notamment. Par contre cette année, une version moins contraignante a fait son apparition, le « Damp January » qui signifie « janvier humide ». Le but reste néanmoins le même : questionner son rapport à l’alcool et au passage soulager son foie, sans pour autant revêtir la pression de la réussite d’un tel défi, qui pourrait décourager.





Sobre = rabat-joie ?

L’action Dry January, si elle est colorée d’un petit effet de mode, est aussi l’occasion de profiter de l’élan collectif et de se protéger un peu de la subtile stigmatisation de l’abstinent. « En participant à cette action commune, on se départit du fait de trouver des raisons ou des justifications pour dire qu’on ne veut pas boire d’alcool », souligne Célestine Perissinoto, responsable du Projet Dry January pour la Suisse romande au GREA