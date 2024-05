Le Conseil d'Etat fribourgeois lance sa campagne sur les urgences

Le Conseil d'Etat fribourgeois lance sa campagne en vue des votations sur les urgences hospitalières du 9 juin. Il demande au peuple de soutenir le contre-projet à l'initiative H24 et le décret portant sur une aide de 175 millions pour l'Hôpital fribourgeois (HFR).

La présentation s'est déroulée mardi avec la délégation santé du Conseil d'Etat, soit Philippe Demierre (santé), Didier Castella (institutions) et Jean-François Steiert (infrastructures), celui-ci étant membre du conseil d'administration de l'HFR. Le contre-projet est le fruit d'un travail commun avec le Grand Conseil.

'Le texte propose une réponse hospitalière à l'initiative', a dit M. Demierre. Il offre une vision globale et une prise en charge partout, 'rapide, sûre et de qualité'. L'idée de réseau est mise en exergue entre l'hôpital et les partenaires, à savoir médecins de famille et ambulanciers.

'L'initiative 'Pour des urgences publiques 24/24 de proximité' fait fi du contexte actuel, a insisté Didier Castella, notamment les défis financiers'. 'Elle met en danger la population'.

/ATS