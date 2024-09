Ligne CFF interrompue entre Romont et Fribourg jusqu'à jeudi matin

Interrompu depuis mercredi peu après 14h00, le trafic sur le tronçon ferroviaire CFF entre Romont et Fribourg ne reprendra que jeudi matin. Les clients empruntant l’itinéraire reliant la Suisse romande à Berne/Zurich, et inversement, circulent via le Pied du Jura.

L’interruption va durer jusqu’à la fin du service, a fait savoir mercredi à Keystone-ATS Frédéric Revaz, porte-parole des CFF. La cause de l'interruption est liée à un véhicule agricole qui a endommagé la ligne de contact à un passage à niveau à la hauteur de Villaz-St-Pierre (FR).

Le dérangement implique par ailleurs le remplacement des trains régionaux par des bus entre Chénens et Romont.

