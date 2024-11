L'utilisation d'antibiotiques repart à la hausse en Suisse

L'utilisation d'antibiotiques en médecine humaine est repartie à la hausse en Suisse après la pandémie de Covid-19. En comparaison européenne, la Confédération reste toutefois l'un des pays où l'usage d'antibiotiques est le plus faible.

En médecine humaine, la consommation globale d'antibiotiques s'est élevée à 10,8 doses définies journalières par 1000 habitants et par jour (DID) en 2023, contre 8,6 en 2021. La consommation a ainsi retrouvé à peu près son niveau de 2019 (10,6 DID), indique le Swiss Antibiotic Resistance Report 2024.

La grande vague d'infections des voies respiratoires enregistrée en hiver/printemps 2023 a probablement joué un rôle à cet égard, ajoute-t-il.

Depuis 2014, l'utilisation des antibiotiques particulièrement critiques de la classe 'Watch' a baissé de 26%, pour atteindre 3,6 DID en 2023. Dans le même temps, la part des produits moins critiques de la classe 'Access', à utiliser en premier recours, a progressé pour atteindre 66% de la consommation totale.

/ATS