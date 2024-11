Eva Wildi-Cortés nommée directrice de fedpol

Eva Wildi-Cortés sera la nouvelle directrice de l'Office fédéral de la police (fedpol). Actuelle vice-directrice et active au sein de la police fédérale depuis plus de 20 ans, elle succédera à Nicoletta della Valle, qui quitte ses fonctions le 31 janvier 2025.

Agée de 49 ans, diplômée de l'Université de Berne, Eva Wildi-Cortés est mariée et a trois enfants. Depuis 2012, elle dirige le domaine de direction Gestion des ressources et stratégie. Elle a été nommée directrice suppléante de fedpol en 2016.

Eva Wildi-Cortés répond pleinement aux exigences de la fonction, de par son bilan et sa longue et riche expérience dans l'administration et l'environnement du travail de police, écrit mercredi le Conseil fédéral dans un communiqué. En tant que directrice de fedpol, Eva Wildi-Cortés sera à la tête d'une unité administrative comptant plus d'un millier de personnes.

