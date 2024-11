Le Swiss Data Science Center s'installe au Biopôle à Epalinges

La science des données et l'intelligence artificielle trouvent une terre d'accueil dans le canton de Vaud, à Epalinges. Initiative conjointe de l'EPFL et de l'EPFZ, le Swiss Data Science Center (SDSC) s'étend et s'installe sur le campus de Biôpole.

Créé en 2017 et réparti entre les deux cantons des deux hautes écoles (ZH et VD) ainsi que le canton d'Argovie, le SDSC prend désormais durablement ses quartiers généraux au nord de Lausanne comme centre national en matière de sciences des données. Il emploie actuellement 130 personnes et devrait en accueillir 40 autres d'ici 2028.

Le SDSC est composé de spécialistes de la science des données et de l'intelligence artificielle (IA). De la récolte à l'analyse jusqu’à l'exploitation, il propose ses services à l'industrie, aux laboratoires académiques, aux hôpitaux, aux ONG et aux acteurs du secteur public, en les accompagnant tout au long de leur parcours.

/ATS