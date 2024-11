Un congé familial pour pallier la pénurie de main-d'oeuvre

Dix-huit semaines de congé pour chaque parent. C'est ce que demande jeudi l'initiative 'Congé familial' d'une large alliance pour faire face à la pénurie de main-d'oeuvre et favoriser la cohésion intergénérationnelle.

La population suisse vieillit et la main-d'oeuvre manque. Les mères représentent toutefois une main-d'oeuvre qualifiée importante. Mais, rappellent les initiants, pour qu'elles reprennent plus vite une activité lucrative, elles doivent bénéficier d'une égalité de traitement.

L'alliance propose donc un congé paritaire et non transmissible de 18 semaines prises successivement. Selon les expériences des autres pays, cela permet d'augmenter la participation des mères au marché du travail et l'implication des pères dans la vie familiale.

L'alliance regroupe des représentants des milieux économiques, sociaux et politiques et de représentants du Centre, des Vert-e-s, du PVL, d'Alliance F et de Travail.Suisse. Le lancement de l'initiative aura lieu au printemps prochain.

/ATS