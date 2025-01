Un snowboardeur tué dans une avalanche à Parpan (GR)

Un snowboardeur est décédé mercredi dans une avalanche. L'accident a eu lieu en dehors des pistes balisées à Parpan (GR). Malgré un important dispositif de secours, les efforts pour dégager la victime assez tôt et le réanimer ont été vains.

Peu avant midi, la centrale d'intervention a reçu une alerte concernant une avalanche à Ochsatobel, a indiqué la police cantonale des Grisons jeudi dans un communiqué. L'homme a été retrouvé environ deux heures plus tard dans le champ d'avalanche de plus de 500 mètres de long et extrait des masses de neige.

Malgré des tentatives de réanimation immédiates, la victime est décédée. Elle n'a pas encore été identifiée. Le Ministère public des Grisons enquête sur les circonstances de l'accident, en collaboration avec la police cantonale.

/ATS