Colonel, le ministre zougois Martin Pfister se verrait bien au DDPS

'Je veux devenir conseiller fédéral. J'aime agir, prendre des responsabilités et diriger.' Le ministre zougois Martin Pfister s'est adressé ainsi aux médias réunis à Baar, où il est domicilié. Colonel à l'armée, il reprendrait volontiers le département de la défense.

'Aujourd'hui encore, me promener dans une caserne m'est plus familier que de traverser le Palais fédéral', a admis le conseiller d'Etat en clin d'oeil. En cas d'élection le 12 mars prochain et de désignation comme ministre de la défense, il mettrait d'abord l'accent sur la mission de l'armée et analyserait les défis géopolitiques des prochaines années.

Au Conseil fédéral, Martin Pfister s'engagerait pour une Suisse 'moderne, innovante et sûre'. Le contrat social est 'décisif', a aussi souligné le centriste. 'En tant que conseiller d'Etat zougois, il a toujours été clair pour moi qu'un canton riche devait aussi être un canton social.'

Le candidat a aussi insisté sur la possibilité d'élire au Conseil fédéral un représentant de la Suisse centrale après plus de 20 ans d'absence.

