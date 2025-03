Plus de 40'000 personnes au défilé de carnaval de Bellinzone

Plus de 40'000 personnes ont participé dimanche au grand cortège de carnaval avec 53 groupes et Guggens à Bellinzone. Les sujets de ce Rabadan étaient entre autres Nemo et la fraude électorale d'Arbedo-Castione du printemps dernier.

A l'occasion du 162e Rabadan, 53 groupes et Guggens ont participé au cortège du dimanche - le Corteo. Parmi les formations, de nombreuses venaient de Suisse alémanique.

Interrogé par Keystone-ATS, le porte-parole du comité d'organisation a déclaré que l'on avait atteint un 'record d'affluence' - du moins par rapport aux dernières années. L'année dernière, le grand défilé de carnaval avait attiré nettement moins de monde en raison d'une météo peu clémente.

Dimanche après-midi, sous un ciel bleu acier et par des températures agréables, des groupes colorés et bruyants ont défilé dans les rues de Bellinzone. Des avions rouges et blancs d'une équipe de Bellinzone, qui s'interrogeait sur la fin possible de la Patrouille Suisse de l'armée suisse, ont particulièrement attiré l'attention.

Nemo aussi était à Bellinzone

Les 'Combricola di Formighin' de Biasca ont tourné en dérision la fraude électorale d'Arbedo-Castione du printemps dernier et ont porté devant eux des flacons de Tip-Ex surdimensionnés. Sur un grand char 'Eurovision', on pouvait voir un Nemo tout de rose clair vêtu, qui s'inclinait régulièrement devant le public.

Le coup d'envoi des festivités dans la capitale tessinoise a été donné jeudi. Le porte-parole du Rabadan a indiqué qu'environ 30'000 visiteurs avaient été recensés aussi bien lors de la première que de la deuxième soirée de carnaval. Il n'y a pas eu d'incidents jusqu'à présent.

Le Rabadan est considéré comme le plus grand et le plus important carnaval du Tessin. Rabadan signifie 'bruit' en dialecte piémontais. Le carnaval est dirigé par le Re, le roi. Celui-ci reçoit du président de la ville la clé (symbolique) des portes de la ville le jeudi. Les fous sont ensuite aux commandes pendant cinq jours. Le point culminant du Rabadan est toujours le grand cortège du dimanche.

