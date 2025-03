Vers un non du National à un service citoyen en Suisse

La Suisse ne devrait pas introduire de service citoyen. Mardi au National, tous les partis, sauf le PVL, recommandent le rejet de l'initiative populaire 'pour une Suisse qui s'engage' (initiative Service citoyen). Certains élus isolés plaident pour son adoption.

Le texte veut que tous les jeunes s'engagent au bénéfice de la collectivité et de l'environnement, et non plus seulement les jeunes hommes suisses dans l'armée. L'engagement pourrait être effectué au sein de l'armée, du service civil, de la protection civile ou d'un autre service de milice. Une compensation financière doit être prévue.

Tous les orateurs saluent l'idée et la 'bonne volonté' de l'initiative. Mais l'engagement volontaire ne doit pas passer par une obligation.

Le camp bourgeois estime que la priorité est d'assurer les effectifs de l'armée et de la protection civile. Il craint encore des conséquences économiques négatives.

La gauche demande pour sa part un contre-projet pour réduire le temps de travail hebdomadaire, afin de laisser plus de place à l'engagement volontaire.

/ATS