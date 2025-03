Course indécise au Conseil fédéral, la gauche discute encore

La course au Conseil fédéral entre Markus Ritter et Martin Pfister pourrait être indécise jusqu'au bout, selon les observateurs présents au Palais fédéral mercredi. Les Vert-e-s ne devraient pas donner de consigne de vote, alors que le PS discute encore.

Le conseiller national Markus Ritter (SG) ou le conseiller d'Etat Martin Pfister (ZG)? Selon les journalistes et observateurs de la vie politique présents sous la Coupole fédérale mercredi matin, la course semble plus ouverte que jamais.

Les Vert-e-s ne devraient a priori pas donner de consigne de vote officielle, comme la majorité des fractions parlementaires, a dit la cheffe de groupe Aline Trede à Keystone-ATS. Mais la discussion n'est pas terminée.

Le PS s'est lui réuni pour en parler une dernière fois avant l'élection qui débute à 8h00. 'On va se retrouver à 07h15 pour la trouver', a déclaré le conseiller aux Etats Baptiste Hurni questionné sur la recommandation de vote du PS alors qu'il entrait dans le Palais fédéral.

/ATS