CarPostal annonce une fréquentation record pour 2024

Pas moins de 183 millions de personnes ont utilisé les cars postaux en 2024, soit près de 50 millions de plus que l'année précédente. CarPostal parle mercredi d'une fréquentation record, quelques mois après l'annonce de licenciements dans son administration.

L'équivalent d'un demi-million de personnes sont montées dans les cars jaunes l'année dernière, indique CarPostal dans un communiqué. Une forte hausse de fréquentation a été constatée dans le domaine des loisirs.

L'entreprise a en outre avancé sur l'électrification de ses véhicules en 2024. Elle comptait à la fin de l'année 42 cars électriques sur un total de 2300.

De plus en plus de véhicules électriques seront présents en Suisse romande cette année, écrit CarPostal. Une trentaine de cars seront mis en service à Sion (VS), Moudon (VD) et Gland (VD).

L'année 2024 a été marquée par des coupes. Jusqu'à 70 licenciements dans l'administration de CarPostal ont été annoncés en octobre. Les conducteurs ne sont pas concernés et les horaires inchangés, avait indiqué La Poste.

/ATS