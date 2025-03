Adolescents à moto: le BPA favorable au relèvement de l’âge minimum

Le BPA souhaite que l’âge minimum pour avoir le droit de conduire des motos plus puissantes soit à nouveau relevé. Depuis l'abaissement de cet âge en 2021, le nombre d’accidents graves de moto a en effet plus que doublé chez les moins de 18 ans.

Depuis 2021, il est possible en Suisse de conduire une moto ou un scooter limités à 45 km/h dès l’âge de 15 ans. À partir de 16 ans, les jeunes ont accès aux motos d’une cylindrée de 125 cm3. Cette démarche visait notamment à aligner la législation suisse sur celle de certains pays de l’UE.

On savait pourtant déjà à ce moment-là que les adolescents à moto ont un risque d’accident particulièrement élevé. Depuis 2021, ce sont chaque année 135 adolescents entre 15 et 17 ans qui ont un accident grave à moto et quatre qui perdent la vie.

À titre de comparaison, la moyenne annuelle pour les trois années précédant la modification légale était de 51 adolescents grièvement accidentés à moto et un mortellement.

Plusieurs facteurs

Cela s’explique par différents facteurs. Même après avoir obtenu le permis de conduire, les jeunes motocyclistes sont en effet loin d’être des experts dans le trafic routier et doivent continuer à s’exercer pour mieux maîtriser leur moto. Bénéficiant de peu d'expérience, ils peuvent avoir des difficultés à identifier les dangers.

À cela s’ajoutent des facteurs de risque propres à la jeunesse: moindre contrôle des impulsions et surestimation de soi.

Revenir aux règles d'avant 2021

La Confédération a certes relevé la durée de la formation pratique obligatoire pour les apprentis motocyclistes de la sous-catégorie A1, la faisant passer de 8 à 12 heures. Mais les chiffres de l’accidentalité montrent que cette mesure est insuffisante.

Même avec d’autres mesures d’accompagnement envisagées par la Confédération, les adolescents ont un risque d’accident particulièrement élevé à moto, constate le BPA. Pour ce dernier, une nouvelle adaptation de l’ordonnance ad hoc telle qu’elle est réclamée au niveau politique, est indispensable.

Concrètement, il faut relever à 16 ans l’âge minimal requis pour conduire un motocycle léger et à 18 ans celui donnant accès aux motos de 125 cm3, comme c’était le cas avant 2021.

Tolérance zéro pour le cannabis

Le BPA se dit par ailleurs favorable au maintien de la tolérance zéro pour le THC, la principale substance psychoactive contenue dans le cannabis, même si ce dernier venait à être légalisé. Le THC altère en effet la capacité de conduire. Édicter une valeur limite de THC dans le sang pour les conducteurs serait dès lors 'inconsidéré et préjudiciable à la sécurité routière'.

