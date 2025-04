Le président du PVL critique un Conseil fédéral trop passif

Le Conseil fédéral est trop passif face à la situation géopolitique mondiale, a jugé le président des Vert'libéraux Jürg Grossen, en ouvrant samedi l'assemblée des délégués du PVL à Brigue (VS). Or la Suisse ne peut plus se permettre d'attendre, selon lui.

Malgré les nombreuses mises en garde contre des droits de douane élevés, le Conseil fédéral a pensé qu'il suffisait d'envoyer aux Etats-Unis sa secrétaire d'Etat à l'économie, a critiqué le président des Vert'libéraux, selon le texte de son discours d'ouverture. Le gouvernement suisse 'vit dans un monde illusoire', a affirmé Jürg Grossen.

D'après le Bernois, cette affaire des droits de douane de Donald Trump illustre les avantages d'avoir de bonnes relations avec l'Union européenne. Mais sur ce sujet aussi, le gouvernement est trop passif, a critiqué M. Grossen. Et les Vert'libéraux d'attendre du Conseil fédéral qu'il soumette rapidement les Bilatérales III au Parlement et qu'il défende avec passion et vigueur le bon résultat des négociations de ces accords.

/ATS