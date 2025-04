Axpo construit deux installations solaires en Allemagne

L'énergéticien Axpo a annoncé lundi construire deux installations photovoltaïques dans le nord de l'Allemagne. Ce projet, dont les détails financiers n'ont pas été dévoilés, s'inscrit dans la volonté du groupe de renforcer sa présence sur le marché solaire allemand.

Les installations, situées dans les communes de Borgdorf-Seedorf et Eisendorf, s'étendent sur une surface totale de 38 hectares, a indiqué le groupe dans un communiqué. Les deux parcs solaires devraient produire au total plus de 45,5 gigawattheures (Gwh) d'électricité 'verte' par an.

La mise en service est prévue d'ici fin 2025.

/ATS