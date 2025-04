La Suisse comptera 10,5 millions d'habitants en 2055

La population de la Suisse passera de 9 millions d'habitants fin 2024 à 10,5 millions en 2055, une hausse principalement due aux migrations, selon le scénario de référence de l'Office fédéral de la statistique. Le vieillissement de la population va se poursuivre.

A partir de 2035, l'accroissement naturel de la population, soit la différence entre le nombre de naissances et de décès, sera négatif. La croissance proviendra donc exclusivement des migrations et dépendra de plus en plus de la conjoncture économique du pays, écrit mardi l'OFS dans un communiqué.

Le vieillissement de la population va se poursuivre, avec le passage à la retraite de nombreux baby-boomers et l'augmentation de l'espérance de vie. La population de 65 ans ou plus va augmenter d'environ 50% entre 2024 et 2055 pour atteindre environ un quart de la population.

Les cantons qui verront leur population le plus augmenter (plus de 20%) sont Genève, Vaud, Lucerne, Saint-Gall, Thurgovie et Argovie. A l'inverse, la croissance devrait être de moins de 2% dans le Jura, à Neuchâtel, Schaffhouse et Appenzell Rhodes-Extérieures.

/ATS