Le commerce extérieur suisse en plein essor au premier trimestre

Les importations et exportations suisses ont connu de nouveaux sommets au premier trimestre, portées par le secteur de la chimie et pharmaceutique. Les envois à destination des Etats-Unis ont nettement progressé.

Entre janvier et fin mars, les exportations désaisonnalisées ont crû de 3,6% en terme nominal (non corrigé de l'inflation) sur un trimestre, passant pour la première fois la barre des 74 milliards de francs, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières (OFDF) dans un communiqué.

'La tendance haussière entamée au second trimestre 2024 s'est ainsi confirmée, débouchant sur un nouveau pic historique à la sortie', note l'OFDF.

Sur la même période, les importations se sont renforcées de 5,9% pour s'élever au niveau record de 60,5 milliards. A l'entrée également, la tendance positive observée depuis le deuxième trimestre 2024 s'est poursuivie, 'à un rythme moins soutenu toutefois'.

L'excédent de la balance commerciale s'établit à 13,6 milliards.

A l'exception des véhicules, tous les groupes de marchandises exportés ont enregistré une augmentation au 1er trimestre, à des rythmes différents toutefois. Avec un essor de 2,3 milliards, les produits chimiques et pharmaceutiques ont apporté la plus forte contribution - basée uniquement sur l'effet prix - à la croissance des exportations.

L'ensemble des principaux marchés ont fini dans le vert, détaille le compte-rendu. Les exportations à destination de l'Amérique du Nord ont connu la plus forte croissance, de 16,6%, et de 17,4% vers les Etats-Unis.

En ce qui concerne les importations, les douze groupes de marchandises ont progressé par rapport au trimestre précédent, contribuant ainsi à un résultat jamais enregistré de 2,5 milliards (+12,6%). Les importations de produits chimiques et pharmaceutiques se sont là aussi 'de loin révélées les plus dynamiques'.

/ATS