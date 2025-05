De petits effondrements au-dessus de Blatten VS dans la nuit

La situation à Blatten (VS), est restée tendue dans la nuit de mardi à mercredi. De nouveaux petits éboulements ont eu lieu, a indiqué un porte-parole de l'état-major régional de conduite du Lötschental. L'amas d'éboulis sur le glacier du Birch a grossi.

Le porte-parole a déclaré à l'agence de presse Keystone-ATS qu'il est impossible de prévoir l'évolution du glacier.impossible de prévoir l'évolution du glacier.

Tout changement de la situation est difficile à prédire. Le glacier inférieur du Birch était déjà une source d'inquiétude mardi : il bouge très rapidement, à raison d'un demi-mètre par jour, a expliqué Alban Brigger, ingénieur spécialisé dans les dangers naturels dans le Haut-Valais, devant les médias à Ferden.

Il est possible qu'une partie de la masse rocheuse s'effondre directement sur le glacier. Il se peut également que le glacier s'écrase vers l'avant dans la vallée, se mélange à d'autres matériaux d'éboulement et bloque la rivière Lonza, a déclaré Alban Brigger. Les experts sur place ont considéré les petits éboulements comme le meilleur scénario possible.

/ATS