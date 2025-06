Le gouvernement tessinois adopte un crédit-cadre pour le Val Maggia

Le gouvernement tessinois a adopté un premier crédit-cadre de 25 millions de francs pour la reconstruction du Val Maggia (TI), fortement touché par les intempéries il y a un an. Une grande partie de l'argent sera consacrée aux mesures de protection.

Plus de 13 millions de francs seront investis dans des mesures de protection et de prévention contre les dangers naturels sur les routes cantonales, a déclaré jeudi le chef du Département tessinois des finances et de l'économie Christian Vitta, devant les médias.

Le canton participe à hauteur de 3,5 millions de francs à la remise en état des ouvrages de protection endommagés par les intempéries le long des cours d'eau des vallées de la Maggia et de la Bavona.

Le gouvernement a également alloué une contribution exceptionnelle au consortium routier du Val Bavona, dont la route a été fortement endommagée lors des intempéries du 29 au 30 juin 2024.

La reconstruction du haut Val Maggia coûtera au total au moins 80 millions de francs, dont environ 50 millions seront pris en charge par le canton.

