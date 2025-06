Un ours fait un véritable tour des Grisons depuis la mi-mai

Un ours est en train découvrir les Grisons. Après avoir visité le Val Müstair et l'Engadine en mai, il est passé dans la vallée de l'Albula et celle de Surses. Le plantigrade se trouve actuellement près de Davos, où un piège photographique l'a immortalisé vendredi.

L'ours a été photographié au sud de la station grisonne, près du sommet du Rhinerhorn, indique le Service cantonal de la chasse et de la pêche sur son site en ligne. Depuis la mi-mai, les autorités ont reçu 14 confirmations de sa présence dans le canton, telles des traces de pas, des selles, des observations et des pièges photographiques.

L'animal n'a posé aucun problème depuis son arrivée en provenance d'Italie. Il n'est, cependant, pas encore prouvé scientifiquement que ces signalements concernent le même ours.

Les échantillons d'ADN sont encore en cours d'analyse, a déclaré à la Südostschweiz Arno Puorger, chef de la gestion des grands prédateurs aux Grisons. 'Nous partons du principe qu'il s'agit du même ours', souligne-t-il, aucun autre plantigrade n'ayant été signalé entretemps dans des vallées grisonnes frontalières.

